Meta заставит сотрудников работать в офисе

Американская корпорация Meta постепенно переводит персонал с удаленки на работу в офис - компания просит сотрудников приходить туда три раза в неделю начиная с сентября. В остальные дни недели они могут работать из дома. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новая инициатива руководства Meta станет частью плана повышения эффективности компании. В корпорации уверены, что необходимо распределять работу равномерно и сотрудники могут вносить значительный вклад, работая как из офиса, так и удаленно.

В компании давно обсуждают эту идею. В марте генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что исследование, проведенное внутри корпорации, показало, что инженеры в начале своей карьеры в среднем лучше выполняют свои задачи, когда работают с коллегами очно как минимум три раза в неделю. В этом обращении к персоналу Цукерберг также призвал сотрудников чаще появляться в офисе.

Meta ищет разные способы для повышения продуктивности работы сотрудников после того, как массовые увольнения начиная с марта серьезно повлияли на производительность корпорации. Глава компании сообщил о сокращении штата более чем на 11 тысяч сотрудников в ноябре 2022 года, что эквивалентно примерно 13 процентам от общей численности персонала.