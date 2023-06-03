https://news.day.az/world/1570125.html В Кыргызстане школьницы принесли флаг ИГИЛ на последний звонок
В Кыргызстане школьницы принесли флаг ИГИЛ на последний звонок
В Баткенской области Кыргызстана три школьницы принесли на последний звонок флаг ИГИЛ ("Исламское государство).
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
Флаг обнаружили на территории школы имени Чингиза Айтматова в городе Кызыл-Кия Баткенской области рядом с вывеской, посвященной выпускникам.
По информации госкомитета, по месту жительства трех выпускниц прошли обыски, при которых было найдено большое количество литературы и видеоматериалов, возможно, относящихся к запрещенным религиозным течениям.
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