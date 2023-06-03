Мы выполним обещания, данные нашему народу на выборах.

Как передает Day.Az, об этом новоизбранный Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе церемонии начала исполнения полномочий президентом.

Реджеп Тайип Эрдоган призвал отложить обиды и поддержать строительство Столетней Турции.

"В 100-летие Республики нужна большая солидарность. Сегодня день единения, укрепляющего наше тысячелетнее братство. Я благодарю всех наших граждан, присоединившихся к моему приглашению",- добавил он.

Президент Турции отметил, что первый тур президентских выборов, состоявшийся 14 мая, и второй тур, состоявшийся 28 мая, имеют свое значение.

"Мы реализуем наши планы на ближайшие 5 лет и выполним обещания, данные нашему народу на выборах. Мы будем выполнять все наши обещания одно за другим. Мы закрепим наше развитие новой Конституцией. Мы претворим в жизнь лозунг Ататюрка "Мир на земле, мир во всем мире"",- сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в новую эпоху Турция будет более активной и будет решительно бороться с террористическими организациями.

"Мы обещаем защищать интересы Турции и нашего народа любой ценой",- сказал Эрдоган.