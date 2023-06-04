https://news.day.az/world/1570389.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Диярбакыр произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Как передает Day.Az, информацию об этом во вторник распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Чунгуш, очаг залегал на глубине 7 километров.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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