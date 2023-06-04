Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция вносит вклад в НАТО.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Столтенберг сказал о процессе вступления Швеции в НАТО:

"Мы понимаем справедливые опасения Турции, Швеция предприняла важные шаги для устранения этих опасений".

Генеральный секретарь НАТО добавил: "Я благодарен Турции за решение направить дополнительные войска в миссию НАТО в Косово. Турция возглавляет эти усилия. Мы договорились с Эрдоганом о проведении новой встречи между Турцией, Швецией и НАТО 12-го июня".