https://news.day.az/world/1570475.html Мы понимаем справедливые опасения Турции - Столтенберг
Мы понимаем справедливые опасения Турции - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция вносит вклад в НАТО.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Столтенберг сказал о процессе вступления Швеции в НАТО:
"Мы понимаем справедливые опасения Турции, Швеция предприняла важные шаги для устранения этих опасений".
Генеральный секретарь НАТО добавил: "Я благодарен Турции за решение направить дополнительные войска в миссию НАТО в Косово. Турция возглавляет эти усилия. Мы договорились с Эрдоганом о проведении новой встречи между Турцией, Швецией и НАТО 12-го июня".
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