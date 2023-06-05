Церковь загорелась в Массачусетсе

Огонь уничтожил 160-летнюю церковь в Спенсере, штат Массачусетс. Пожар начался после того, как в здание попала молния. Об этом сообщает ABC News.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, что огонь охватил все здание. После продолжительного горения рухнула башня, пробив остатки кровли.

По данным телеканала, во время пожара в здании никого не было. На месте работают экстренные службы.