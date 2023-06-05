https://news.day.az/world/1570529.html Церковь загорелась в Массачусетсе - ВИДЕО
Церковь загорелась в Массачусетсе - ВИДЕО
Огонь уничтожил 160-летнюю церковь в Спенсере, штат Массачусетс. Пожар начался после того, как в здание попала молния. Об этом сообщает ABC News.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, что огонь охватил все здание. После продолжительного горения рухнула башня, пробив остатки кровли.
По данным телеканала, во время пожара в здании никого не было. На месте работают экстренные службы.
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