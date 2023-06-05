Испания рассчитывает получить более €90 млрд

Правительство Испании одобрит во вторник приложение к плану восстановления, которое будет направлено Европейской комиссии (ЕК), с целью получить более €90 млрд евро. Эту информацию подтвердил премьер-министр Педро Санчес в своем заявлении, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В пресс-релизе кабинета министров говорится, что глава правительства объявил о намерении "Совета министров одобрить завтра отправку приложения к плану восстановления в Европейскую комиссию, с целью получения более €90 млрд". Данное приложение позволит привлечь дополнительные средства в размере более €7,7 млрд, включая €84 млрд в виде займов и почти €2,6 млрд в рамках программы REPowerEU.

Премьер-министр Санчес уточнил, что эти дополнительные средства представляют собой возможность для Испании провести реиндустриализацию и модернизацию своей бизнес-структуры. Он также напомнил о том, что Испания стала первой страной в Европе, получившей €37 млрд из европейских фондов, что положительно сказалось на укреплении испанской экономики. Премьер-министр отметил, что за первые пять месяцев 2023 года было создано более полумиллиона новых рабочих мест.