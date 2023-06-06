Иран представил новую ракету

Во вторник Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету под названием Fattah, с дальностью полета 1,4 тысячи километров, передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ.

На событии присутствовал президент Ирана Эбрахим Раиси и старшие командиры Корпуса стражей исламской революции.

Известно, что о новой разработке Ирана стало известно осенью 2022 года. Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде заявил, что их первая гиперзвуковая ракета будет проходить через все системы противоракетной обороны и в течение десятилетий вряд ли появятся технологии, способные противостоять этому оружию.

Он добавил, что эта ракета является решением для уничтожения противоракетных систем противника, она может двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Отметим, что на данный момент подтверждения от иранских источников нет.

