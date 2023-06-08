https://news.day.az/world/1571218.html Последнее видео о высадке американских космонавтов на Луне
Последнее видео о высадке американских космонавтов на Луне
Последнее видео о высадке американских космонавтов на Луне. Оно было выложено 53-летним мужчиной из Германии перед арестом.
В Германии мужчине администратору ТГ-каналов на 170 тысяч подписчиков после задержания грозит пятилетнее тюремное заключение за распространение теорий заговора "QAnon"...
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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