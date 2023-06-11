В ЕС предложили брать со стран деньги за отказ принимать беженцев

Евросоюз предложил взимать до €22 тысячи за каждого беженца со стран, которые отказываются их принимать. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на проект документа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, таким образом в Евросоюзе хотят ослабить нагрузку на приграничные страны. Сумма взноса может варьироваться от €10 тысяч до €22 тысяч за одного непринятого беженца.

Отмечается, что Польша и Венгрия выступают против таких нововведений и не желают ни принимать беженцев, ни вносить вклады.

"Система взносов в различные корзины солидарности для достижения общего баланса работала и раньше, но никогда не развивалась", - говорится в публикации.