Турция нацеливается на укрепление оборонпрома страны в ближайшие месяцы

На фоне смены руководства Управления оборонпрома при Администрации президента Турции до конца года планируется ускорить реализацию целого ряда проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, глава правления и гендиректор компании ASELSAN (флагман оборонпрома Турции) Халук Гергюн, сменивший на посту главы Управления оборонпрома Исмаила Демира, с первого дня работы дал четкий сигнал на сохранение курса развития отечественной оборонной промышленности.

Гергюн заверил, что благодаря усилиям отечественных инженеров об успехах турецкого оборонпрома узнают в разных географических регионах.

Он указал на то, что оборонпром Турции охватывает широкий список компаний, фондов, малых и средних предприятий и государственных учреждений, которые продолжат не покладая рук работать над разработкой и усовершенствованием отечественных технологий.

В соответствии с целями и видением, которые озвучил Халук Гергюн, турецкий оборонпром ждет интенсивный рабочий график до конца года.

Так, в 2023 году свой первый полет совершит турецкий боевой самолет пятого поколения KAAN.

Также планируется завершить подготовку к экспорту учебно-боевого реактивного и легкомоторного штурмовика HÜRJET, совершившего свой первый полет в этом году. Первые поставки за рубеж намечены на 2025 год.

Беспилотный аппарат АНКА-3 совершит свой первый полет в этом году. Также будет произведена интеграция боеприпасов в беспилотный боевой самолет Bayraktar KIZILELMA.

Свой первый полет совершит и ударный турецкий БПЛА TB3 SİHA, который будет садиться и взлетать с палубы турецкого авианосца TCG ANADOLU.

В самолеты F-16 будут интегрированы отечественные системы РЭБ и блоки электронной поддержки.

Турецкий оборонпром планирует до конца года интегрировать в Bayraktar AKINCI и F-16 радар AESA.

Запланированы первые поставки вертолета общего назначения GÖKBEY.

На боевое дежурство заступит корабль боевого обеспечения морского снабжения DERYA.

Также планируется сдать в эксплуатацию первый из фрегатов класса типа "Стамбул" - TCG İSTANBUL.

На вооружение будут приняты подводная лодка TCG Piri Reis - первая подводная лодка проекта подводных лодок нового типа, а также зенитно-ракетный комплекс большой дальности SİPER.

Запланированы первые поставки отечественных ракет с активным радиолокационным самонаведением BOZDOĞAN и GÖKDOĞAN.

Будет осуществлена ​​первая поставка бронеавтомобилей VURAN отечественного производства.

Инвентарь турецкой армии пополнит радиолокационная система раннего предупреждения ERALP.

Портативная радиоэлектронная система нападения MERT также поступит на вооружение армии.

В космос будет отправлен турецкий телекоммуникационный спутник Türksat 6A.

Инвентарь ВС Турции пополнит противотанковый комплекс малого радиуса действия KARAOK.

В Управлении оборонпрома также планируют продолжить разработку систем ПВО TF 2000, спутника наблюдения GÖKTÜRK-3 SAR, гибридного космического ракетного двигателя, системы запуска микроспутников, турбореактивного двигателя истребителя и системы РЭБ нового поколения KORAL.

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