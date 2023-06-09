Пакистан изучит инициативу Ирана о создании военного альянса

Пакистан изучит инициативу Ирана о создании военно-морского альянса в Индийском океане, направленного на обеспечение коллективной безопасности на море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Мумтаз Захра Балоч.

Главнокомандующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани ранее предложил создать в зоне Индийского океана альянс, включающий ВМС Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Пакистана.

"Мы видели заявление иранской стороны о формировании такого альянса и рассмотрим его, как любое предложение, касающееся Пакистана", - цитирует в пятницу дипломата газета The Express Tribune.

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