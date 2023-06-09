https://news.day.az/world/1572005.html Смог от лесных пожаров в Канаде дошел до столицы США
Смог от лесных пожаров в Канаде дошел до столицы США
Дым от лесных пожаров в восточной части Канады дошел до столицы США Вашингтона. Местным жителям рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Утром в четверг, 8 июня, уровень загрязнения воздуха в городе достиг опасного уровня. В итоге многие американцы остались работать из дома, некоторые парки и зоны отдыха закрыли, а строительные работы на дорогах приостановили.
Национальная метеорологическая служба страны предупредила, что смог может дойти до штатов Огайо, Индиана и Мичиган.
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