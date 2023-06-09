Смог от лесных пожаров в Канаде дошел до столицы США

Дым от лесных пожаров в восточной части Канады дошел до столицы США Вашингтона. Местным жителям рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утром в четверг, 8 июня, уровень загрязнения воздуха в городе достиг опасного уровня. В итоге многие американцы остались работать из дома, некоторые парки и зоны отдыха закрыли, а строительные работы на дорогах приостановили.

Национальная метеорологическая служба страны предупредила, что смог может дойти до штатов Огайо, Индиана и Мичиган.