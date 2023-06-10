В Иране не стихают протестные настроения

В городе Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана прошла очередная антиправительственная акция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, протестные акции в этой части Исламской Республики проходят практически каждую пятницу с сентября 2022 года.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что толпа людей, вышедших из мечети Мекки после пятничной молитвы, проследовала с плакатами, скандируя лозунги с осуждением правительства.

Суннитский священнослужитель и имам Абдулхамид Исмаилзехи сообщил, что во время молитвы он привлек внимание верующих к гиперзвуковой баллистической ракете, разработанной иранскими инженерами. "Мы рады передовому оружию, предназначенному для нашей обороны. Однако вместо новых разработок, мы были бы более счастливы "полным желудкам" населения. Люди каждый день ​​кричат об этом на улицах", - сказал имам.

Ранее иранской провинции Систан и Белуджистан был убит высокопоставленный суннитский священнослужитель.

16 февраля информагентство IRNA сообщило о задержании двух иностранцев, которые якобы "сыграли важную роль в создании атмосферы отсутствия безопасности в государстве".

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