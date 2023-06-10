В Иране не стихают протестные настроения
В городе Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана прошла очередная антиправительственная акция.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, протестные акции в этой части Исламской Республики проходят практически каждую пятницу с сентября 2022 года.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что толпа людей, вышедших из мечети Мекки после пятничной молитвы, проследовала с плакатами, скандируя лозунги с осуждением правительства.
Суннитский священнослужитель и имам Абдулхамид Исмаилзехи сообщил, что во время молитвы он привлек внимание верующих к гиперзвуковой баллистической ракете, разработанной иранскими инженерами. "Мы рады передовому оружию, предназначенному для нашей обороны. Однако вместо новых разработок, мы были бы более счастливы "полным желудкам" населения. Люди каждый день кричат об этом на улицах", - сказал имам.
Ранее иранской провинции Систан и Белуджистан был убит высокопоставленный суннитский священнослужитель.
16 февраля информагентство IRNA сообщило о задержании двух иностранцев, которые якобы "сыграли важную роль в создании атмосферы отсутствия безопасности в государстве".
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