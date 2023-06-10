https://news.day.az/world/1572252.html Еще одна трагедия в Турции, есть погибшие
Еще одна трагедия в Турции, есть погибшие
В турецкой провинции Эрзинджан автомобиль, перевозивший химические вещества, столкнулся с другим грузовым автомобилем, в результате оба водителя погибли.
Как передает Day.Az, об этом сообщает новостное агентство İhlas.
ДТП произошло на автотрассе Эрзинджан-Сивас. По факту началось расследование.
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