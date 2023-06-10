В турецкой провинции Эрзинджан автомобиль, перевозивший химические вещества, столкнулся с другим грузовым автомобилем, в результате оба водителя погибли.

Как передает Day.Az, об этом сообщает новостное агентство İhlas.

ДТП произошло на автотрассе Эрзинджан-Сивас. По факту началось расследование.