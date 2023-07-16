Эту страну признали самой миролюбивой в мире

Институт экономики и мира ежегодно публикует Глобальный индекс миролюбия (GPI). GPI оценивает 163 страны по уровню миролюбия и распределяет их от самых безопасных до самых опасных. Специалисты учитывают 24 фактора, главными из которых является количество насильственных смертей, влияние терроризма, ядерный потенциал, условия мира, социальная безопасность, внутренние конфликты и международные связи.

Как сообщает Day.Az, лидерство в рейтинге уже не первый год сохраняет Исландия, а самым неблагополучным с точки зрения миролюбия оказался Афганистан.

Исландия отличается низким уровнем смертности в результате внутренних и внешних конфликтов, незначительным уровнем террористической угрозы и крайне небольшой численностью заключенных. На 2 месте в рейтинге GPI оказалась Дания, вслед за ней расположились Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Сингапур, Португалия, Словения, Япония и Швейцария.

Согласно новому индексу, в десятку самых опасных стран также вошли Йемен, Сирия, Южный Судан, Демократическая Республика Конго, Россия, Украина, Сомали, Судан и Ирак.

Текущий рейтинг на 2023 год показывает, что ситуация в мире снова ухудшилась. По сравнению с прошлым годом результаты этого года показывают, что средний уровень глобального мира ухудшился на 0,42 процента.