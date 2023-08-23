Индия подрезала крылья армянским надеждам

Индии и Армении не удалось прийти к соглашению на переговорах по созданию завода по производству дронов в Армении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал SavunmaSanayiST.com, специализирующийся на новостях военной индустрии.

Напомним, что несколько дней назад были распространены кадры перевозки индийского вооружения в Армению по территории Ирана.

Ранее мы писали о том, что Армения втягивает Индию и Иран в новую авантюру.