https://news.day.az/world/1591805.html Индия подрезала крылья армянским надеждам - совместному заводу дронов не бывать
Индия подрезала крылья армянским надеждам - совместному заводу дронов не бывать
Индии и Армении не удалось прийти к соглашению на переговорах по созданию завода по производству дронов в Армении.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал SavunmaSanayiST.com, специализирующийся на новостях военной индустрии.
Напомним, что несколько дней назад были распространены кадры перевозки индийского вооружения в Армению по территории Ирана.
Ранее мы писали о том, что Армения втягивает Индию и Иран в новую авантюру.
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