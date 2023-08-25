Индия занялась модернизацией армии

Совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны Индии Раджнатха Сингха одобрил закупки вооружений на сумму 78 млрд рупий (свыше $943 млн), включая средства поражения и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для вертолетов, танки-мостоукладчики и стрелковое оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по сообщению газеты The Times of India, Минобороны приобретет у компании Bharat Electronics Limited комплексы РЭБ для находящихся на вооружении 130 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5, закупленных у России в 2011-2018 годах, и вооружение для приобретенных у США по контракту на сумму свыше $2 млрд 24 противолодочных вертолетов MH-60 Romeo в целях повышения их эксплуатационных возможностей.

В списке закупаемых вооружений также разведывательные беспилотники для армии, средства тылового обеспечения, около 50 тыс. легких пулеметов калибра 7,62 мм и танки-мостоукладчики.

Ранее в 2023 году Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение военной техники и вооружений на сумму более 705 млрд рупий ($8,52 млрд). Закупки включали 307 буксируемых артиллерийских систем калибра 155 мм, 200 сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" морского базирования, 4 ракетных эсминца и 7 фрегатов, высокоточные вооружения для многофункциональных истребителей Су-30МКИ, вертолеты и системы РЭБ.

Ранее мы писали о том, что Индия не стала строить завод по производству дронов в Армении.