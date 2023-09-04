Эрдоган и Путин обсудят поставки газа в Европу через Турцию

На переговорах российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи могут обсуждаться поставки природного газа из России в Европу через Турцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах в турецкой столице.

Собеседник агентства отметил, что наряду с зерновой сделкой, которая будет главной темой встречи двух президентов, могут обсуждаться и поставки российского газа через Турцию в Европу. Газовая тема является не менее важной, чем зерновая. Будет обсуждаться проект создания на территории Турции газового хаба.

Ранее мы писали о том, что Кремль подтвердил дату встречи Эрдогана и Путина.