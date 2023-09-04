Глава МИД Италии о важности встречи Эрдогана и Путина

Вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, находящийся с визитом в Китае, назвал важной предстоящую встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Встреча] является важной, и я считаю, что необходимо сделать все, чтобы прийти к соглашению по всем [связанным с конфликтом на Украине] вопросам", - приводит его слова агентство ANSA.

В частности, Таяни затронул тему зерновой сделки, возобновление которой, по его мнению, может стать "маленьким шагом к миру".

Ранее мы писали о том, что Эрдоган и Путин обсудят поставки газа в Европу через Турцию.