Эрдоган сделает Путину предложение по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом написала газета Milliyet со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что в ходе встречи с Путиным Эрдоган отметит важность установления прочного мира и заявит, что готов взять на себя роль посредника в диалоге. Кроме того, турецкий лидер предложит организовать прямые переговоры между сторонами конфликта. В кулуарах также выражают надежду на возвращение России к зерновой сделке.

"Эрдоган подчеркнет важность активизации черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира на Черном море", - заключила Milliyet.

Ранее глава МИД Италии высказался о важности встречи Эрдогана и Путина.