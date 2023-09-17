https://news.day.az/world/1598579.html Пашинян сообщил о содержании письма Путину
Пашинян сообщил о содержании письма Путину
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме президенту России Владимиру Путину представил оценку армянской стороны на сложившуюся ситуацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил в беседе с журналистами.
"В письме, адресованном президенту России, я представил то, о чем говорил в текущем году семь или восемь раз во время наших телефонных разговоров", - сказал Пашинян.
По его словам, публичные заявления мало чем отличаются от сути официальных переговоров.
Недавний вызов армянского посла в МИД России и заявленную ноту протеста Пашинян назвал "рабочим процессом".
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