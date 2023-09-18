Разрушительные последствия наводнений в Ливии

Не менее 891 здания было повреждено в ливийском городе Дерна в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные регионы страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Ливии, которое ссылается на данные группы, назначенной Ливийским правительством национального единства.

"Еще 211 зданий были частично повреждены, а еще 398 были затоплены грязью", - говорится в отчете группы.

Всего, согласно приведенным данным, в городе повреждены четверть зданий.