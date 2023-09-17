https://news.day.az/world/1598646.html Разрушенный наводнением город в Ливии сняли с высоты - ВИДЕО
Разрушенный наводнением город в Ливии сняли с высоты - ВИДЕО
Разрушенный катастрофическим наводнением город Дерна в Ливии сняли с высоты. Кадры, снятые с помощью коптера, передает корреспондент РЕН-ТВ, который отправился в североафриканское государство, передает Day.Az.
В городе продолжается разбор завалов. По последним данным, в результате удара стихии погибли 12 тысяч человек. Еще порядка 30 тысяч человек числятся пропавшими без вести.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре