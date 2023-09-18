Эрдоган обещает интегративный подход к переговорам по Украине

Проигравших сторон в ходе мирного процесса в Украине не будет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, речь турецкого лидера размещена на сайте канцелярии президента Турции.

"Мы добились многих дипломатических успехов <...>. Мы продолжаем прикладывать разносторонние усилия с верой в то, что в войне нет победителей, а в мире нет проигравших", - сказал Эрдоган.

В ходе выступления глава Турции также подчеркнул возрастающую посредническую роль Анкары в урегулировании региональных и глобальных кризисов.

Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что в Анкаре выступают за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в стамбульском формате. Эрдоган также говорил, что готов предоставить территорию своей страны в качестве площадки для переговоров между президентами России и Украины. До визита в Россию турецкого президента, который состоялся 4 сентября, урегулирование украинского кризиса в Киеве и Москве с главами МИД двух стран обсуждал глава турецкой дипломатии Хакан Фидан.

Ранее Эрдоган сказал, что пути Турции и ЕС могут разойтись.