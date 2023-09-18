https://news.day.az/world/1598737.html Китай направил к Тайваню рекордное количество военных самолетов
Китай направил к Тайваню рекордное количество военных самолетов
Китай направил к Тайваню 103 военных самолетов за 24 часа. Об этом сообщает министерство обороны острова, передает Day.Az со ссылкой на AP.
По данным министерства, самолеты были обнаружены между 6 утра воскресенья и 6 утра понедельника. Уточняется, что они повернули назад, не долетев до Тайваня.
В ведомстве также заявили, что количество китайских самолетов у острова стало рекордным за последнее время.
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