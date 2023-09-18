И Кремль подчеркнул важность реформы совбеза ООН

Совет безопасности ООН нуждается в реформировании с целью повышения эффективности, нужно согласие всех членов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее сообщал о планах президента США Джо Байдена поднять вопрос о внесении изменений в структуру СБ ООН, в частности, о расширении состава участников.

"Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации - с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа", - ответил песков на вопрос журналистов об отношении Кремля к инициативе.

По его словам, в орган следует пригласить государства, влияние которых на мировую экономику и международную безопасность за последние годы существенно возросло.

Песков напомнил, что Москва не раз говорила о необходимости начать "этот разговор".

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, для изменения Совбеза ООН необходим консенсус всех участников.