Сыну президента США предъявлены обвинения в приобретении и хранении огнестрельного оружия

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены три обвинения в приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на американское издание Breitbart, судья проигнорировал его настоящие преступления. Прокурор Дэвид Вайсс предъявил Хантеру Байдену обвинения по трем пунктам, связанным с хранением оружия. Речь идет о предоставлении ложной информации при покупке огнестрельного оружия; владении огнестрельным оружием лицом, которое пользуется им, не имея на то законных оснований, или имеет зависимость от наркотических веществ, а также о предоставлении ложной информации лицензированному продавцу огнестрельного оружия.

Между тем Д. Вайсс не предъявил ему никаких обвинений в связи с уклонением от уплаты налогов и с нарушениями требований Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

Д. Вайсс предъявил Хантеру Байдену обвинения в окружном суде штата Делавэр после того, как стало известно, что сделка со следствием, которую сын президента заключил в июне, развалилась.

После срыва сделки шестого сентября Д. Вайсс объявил, что планирует выдвинуть обвинения до конца месяца.

В рамках сделки со следствием Хантер признал себя виновным в налоговых нарушениях, но не в нарушениях FARA. Д. Вайсс рассказал судье о своем расследовании в отношении Хантера Байдена, в том числе о еще не оконченном расследовании возможных нарушений FARA. Судья поставил под сомнение сделку и она в конце концов была аннулирована. Судебное следствие продолжается.

Некоторые американские СМИ пишут, что Хантер Байден при содействии отца может избежать наказания.