Экономика Великобритании пострадала из-за дождей

Великобритания столкнулась с неожиданным сокращением ВВП на 0,5% в июле, вызванным рекордными ливнями и забастовками. Об этом сообщает Управление национальной статистики Великобритании (ONS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Месяцем ранее экономика страны показала рост на 0,5%. Основной удар был нанесен секторам услуг и строительства, снизившимся на 0,5%, а также промышленному производству, показавшему снижение на 0,7%. Консенсус-прогноз от аналитиков, собранный агентством Reuters, предсказывал более умеренное снижение на 0,2%.

Одной из причин спада ВВП стали необычайно сильные ливни, которые привели к сокращению активности в строительстве и розничной торговле. Июль 2023 года вошел в историю Великобритании как шестой по силе месяц ливней с момента начала наблюдений в 1836 году. Торговые компании сообщили о существенном снижении розничных продаж в июле из-за неблагоприятных погодных условий.

Другим негативным фактором стали массовые забастовки врачей и учителей, требовавших повышения зарплат в условиях растущей инфляции, которые серьезно ударили по сектору услуг.