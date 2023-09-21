Иран ожидает ослабления санкционного режима

Иран ожидает от Соединенных Штатов и "евротройки" выполнения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), нацеленному на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, что означает отмену санкций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на пресс-конференции в Нью-Йорке, отметив, что Тегерану нужны реальные действия со стороны Запада.

"Мы ожидаем, что американцы и европейцы выполнят свои обязательства по СВПД, а это означает, что необходимо закончить действие санкций, - сказал он. - Единственная сторона, которая выполняла обязательства - это Иран". Раиси добавил, что западные страны "попытались инициировать контакты по некоторым каналам", однако "слова должны сопровождаться действиями, одних разговоров мало".

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой, однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения.

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