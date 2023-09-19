Глава МАГАТЭ обсудит отзыв аккредитации инспекторов с президентом Ирана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси хочет обсудить с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на полях Генеральной Ассамблеи ООН отзыв аккредитации у значительной части инспекторов организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Гросси сообщил в интервью агентству Associated Press.

Глава МАГАТЭ отправил президенту Ирана письмо. В нем он заявил, что "крайне важно" обсудить ситуацию вокруг отзыва аккредитации инспекторов, в том числе "наиболее опытных". "Я ожидаю ответа", - сказал Гросси.

"Очень сложно получить опытных специалистов для работы на крайне сложных установках по обогащению урана с тысячами каскадов центрифуг, множеством трубок и трубопроводов, и это требует... большого опыта", - сказал Гросси. "Поэтому когда вы начинаете их ограничивать... Должен отметить: это нехорошо. Прекратите!" - добавил он.

По словам гендиректора агентства, выполнение гарантий относительно ядерной программы Ирана стало невозможным после того, как Тегеран отказался от камер и электронных систем мониторинга, установленных организацией.

Ранее США и страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) призвали Иран немедленно вернуть аккредитацию инспекторам МАГАТЭ.

Об отзыве аккредитации у восьми специалистов МАГАТЭ 16 сентября сообщили агентства Tasnim и Fars. Указывалось, что это решение Тегерана связано с недружественным заявлением, с которым выступили Великобритания, Германия, США и Франция в ходе недавнего заседания Совета управляющих МАГАТЭ. 14 сентября они потребовали от Ирана предоставить сведения, касающиеся частиц урана, обнаруженных агентством на объектах в Туркузабаде и Варамине, а также разрешить МАГАТЭ установку всех камер, которые оно сочтет необходимым

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