https://news.day.az/world/1599827.html Пашинян заверил соратников, что не уйдет в отставку - СМИ
Пашинян заверил соратников, что не уйдет в отставку - СМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с узким кругом сторонников вчера поздно вечером в разгар протестов возле правительства, отправив семью на дачу на озере Гёйча, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Он дал понять своей команде: в отставку не подаст, любой ценой удержит власть. Именно этим, как утверждают армянские СМИ, объясняются грубые действия полицейских, применение светошумовых гранат.
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