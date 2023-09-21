Пашинян заверил соратников, что не уйдет в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с узким кругом сторонников вчера поздно вечером в разгар протестов возле правительства, отправив семью на дачу на озере Гёйча, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Он дал понять своей команде: в отставку не подаст, любой ценой удержит власть. Именно этим, как утверждают армянские СМИ, объясняются грубые действия полицейских, применение светошумовых гранат.