США пошли навстречу гражданам Венесуэлы

Американская администрация приняла решение позволить гражданам Венесуэлы, которые были вынуждены покинуть свою страну в связи с острым внутриполитическим кризисом, находиться в Соединенных Штатах на законных основаниях еще в течение полутора лет. Об этом сообщил в распространенном в среду письменном заявлении министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Статус временно защищенных лиц гарантирует тем, кто уже находится в США, защиту от высылки, если условия в их родной стране препятствуют безопасному возвращению, - отметил он. - Именно в такой ситуации оказались венесуэльцы, прибывшие сюда 31 июля этого года или ранее. Соответственно, мы предоставляем им защиту, предусмотренную законом. Однако очень важно, чтобы венесуэльцы понимали, что те, кто прибыл сюда после 31 июля 2023 года, не имеют права на такую защиту и будут выдворены, если удастся установить, что у них нет законных оснований для пребывания в стране".

Таким образом, указали в министерстве внутренней безопасности, это позволит более чем 242,7 тыс. венесуэльских граждан сохранить этот статус, а примерно 472 тыс. их сограждан - подать заявку на его получение.

Статус временно защищенных лиц был предоставлен венесуэльцам в марте 2021 года и после этого продлевался. Он подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее этот статус не предусматривает получения в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство. Майоркас также позволил наделить таким статусом не только венесуэльских граждан, но и лиц без гражданства, которые долгое время проживали на территории Венесуэлы.