Крупнейшей экономике Европы предрекли структурную перестройку

Экономике Германии необходима модернизация и структурная перестройка, чтобы не допустить роста недовольства среди граждан и расцвета влияния правых партий в стране. Об этом заявил генеральный директор Commerzbank Манфред Кноф. Его слова приводит CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для обеспечения стабильного роста немецкой экономики, считающейся крупнейшей в Евросоюзе (ЕС), властям необходимо в большей степени привлекать инвестиции со стороны представителей малого и среднего бизнеса. Причиной недостаточного объема вложений глава банка назвал структурные проблемы экономики Германии.

"Население недовольно и может видеть, что структурные проблемы не решаются. Долгое время мы были в значительной степени в хорошей форме (...) и не были готовы к модернизации", - посетовал Кноф.