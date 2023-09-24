https://news.day.az/world/1600815.html В Ереване проходит массовая акция протеста
В Ереване проходит массовая акция протеста
Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана.
Как сообщает Day.Az, об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
На площади, где расположено здание правительства, собралось более 1 тыс. человек. Граждане продолжают заполнять территорию. Перед находящимся на площади Музеем истории Армении традиционно установлена аппаратура для выступлений.
Вход в здание правительства охраняет в несколько рядов полиция, однако протестующие собираются не перед ним, а в центральной части площади перед импровизированной сценой.
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