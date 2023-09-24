В Ереване проходит массовая акция протеста

Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана.

Как сообщает Day.Az, об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

На площади, где расположено здание правительства, собралось более 1 тыс. человек. Граждане продолжают заполнять территорию. Перед находящимся на площади Музеем истории Армении традиционно установлена аппаратура для выступлений.

Вход в здание правительства охраняет в несколько рядов полиция, однако протестующие собираются не перед ним, а в центральной части площади перед импровизированной сценой.