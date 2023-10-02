В Великобритании испугались потери писем Елизаветы II

Профессор Оксфорда Скотт Петерсон заявил о недопустимости уничтожения каких-либо писем или дневников почившей королевы Елизаветы II. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Guardian.

По словам Петерсона, все они в полном объеме должны оказаться в архивах Великобритании. Ученый выразил сомнения в компетентности бывшего помощника королевы Пола Уайбрю, которому получено разбираться в ее личных бумагах перед их передачей в музей. По его мнению, бывший лакей может уничтожить часть материалов. Петерсон подчеркнул, что материалы будут переходить в достояние общественности только по истечении 100 лет, когда не будет смысла скрывать даже самые скандальные подробности.

"Королевская семья сохраняет контроль над тем, кто имеет доступ к документам и что они с ними делают после того, как получат к ним доступ", - отметил он.