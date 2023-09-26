Ле Пен пользуется ситуацией в Нигере для ослабления позиций Макрона

Ошибки во внешней политике Франции в Африке привели к безвыходному положению, в котором Парижу приходится отзывать дипломатов и выводить войска из Нигера на унизительных условиях. Такое мнение высказала в эфире радио France Inter глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это не было решением, - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отзыве посла и выводе войск из Нигера. - В реальности [у Макрона] не было выбора. <...> Это печально, потому что таким образом создается впечатление, будто нас вышвырнули из Африки. Но другого выбора не было. Мы отзываем своего посла и выводим военных на унизительных условиях. Все это - серьезный провал французской дипломатии".

По мнению политика, французский лидер рассчитывал на то, что власть мятежников окажется более хрупкой, чем она оказалась на самом деле, а также на то, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) совершит военную интервенцию для восстановления конституционного порядка в стране. "В реальности ничего такого не произошло. Как показывает сегодня анализ ситуации, он не мог поступить иначе, кроме как объявить об уходе", - констатировала она.

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