Бельгия начала подготовку к демонтажу пяти атомных реакторов на двух АЭС

Бельгия начала готовить к демонтажу пять реакторов из семи на двух атомных электростанциях (АЭС), срок эксплуатации двух оставшихся реакторов будет продлен еще на 10 лет. Соответствующее заявление сделала министр внутренних дел Аннелис Верлинден, выступая на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она подчеркнула, что классические атомные реакторы в Бельгии будут заменены "новыми малыми модульными реакторами". Королевство, по словам Верлинден, намерено продолжать ядерные исследования и не отказывается от атомной энергетики.

"Бельгия готовится к выполнению обширных задач в собственной атомной отрасли. Срок эксплуатации двух наименее старых реакторов - четвертого блока АЭС "Дул" и третьего энергоблока АЭС "Тианж" - будет продлен на 10 лет, и начинается подготовка к демонтажу остальных пяти реакторов, два из которых были остановлены в конце прошлого года и начале этого года", - заявила она. Верлинден назвала демонтаж "финальной стадией жизненного цикла бельгийских АЭС", которая дает новые возможности бельгийским компаниям и исследователям "для развития новых технологий и создания надежных альтернативных источников энергии".

Она также подчеркнула, что Бельгия продолжает разрабатывать новые атомные технологии, в частности технологии постоянного захоронения радиоактивных отходов на большой глубине. Также королевство не планирует прекращать инвестиции в это направление.

Сейчас в Бельгии действуют две атомные электростанции. АЭС "Тианж" из трех энергоблоков работает на юге страны, АЭС "Дул" из четырех энергоблоков - на северо-западе. Все энергоблоки этих станций были введены в эксплуатацию в период с 1975 по 1985 год. Изначальный срок их службы составлял 40 лет, но был продлен на 10 лет.