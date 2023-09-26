Во Франции учащаются случаи дискриминации по расовому признаку

Результаты опроса, проведенного независимой исследовательской компанией Ipsos, свидетельствуют, что 9 из 10 темнокожих жителей Франции хоть раз сталкивались с проявлениями дискриминации на расовой почве.

Как передает Day.Az, об этом рассказал агентству Анадолу французский политик и активист Патрик Лозес, основатель и глава Представительского совета ассоциаций чернокожих Франции (Cran).

По его словам, несмотря на это, правительство продолжает игнорировать проблему.

"Участники опроса рассказали о дискриминация во многих сферах общественной жизни. 91 процент темнокожих жителей Франции сталкивается с дискриминацией в повседневной жизни. Это означает, что масштабы дискриминации огромны и она затрагивает почти каждого чернокожего француза", - сказал он.

Лозес отметил, что наиболее часто темнокожие французы сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья и работы.

"Когда вы звоните и говорите, что хотите снять жилье, ваш собеседник отвечает, что квартира свободна. Но когда арендодатель узнает, что вы черный, он может сказать, что дом недоступен. Однако спустя всего лишь пять минут, может позвонить другой квартиросъемщик, которому уже не откажут",-рассказал он.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и при поиске темнокожими работы и в вопросе продвижения по карьерной лестнице.

"В то в время, когда остальные ваши коллеги получают повышение, вас не продвигают на протяжении долгих лет. При приеме на работу вы отправляете резюме и через несколько минут вам сообщают, что позиция закрыта. Однако она может оказаться открытой для кого-то, кто подал заявку на ту же должность всего через несколько минут после вас",- пояснил собеседник агентства.

Лозес отмечет, что с фактами дискриминации по расовому признаку во Франции можно столкнуться практически повсюду, в том числе в общественном транспорте. "Некоторые французы считают, что черные должны садиться в поезд или автобус лишь после них",-сказал он.