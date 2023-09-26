В Ереване продолжаются аресты протестующих

Число граждан, подвергнутых приводу во время акций неповиновения в Ереване увеличилось до 74.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

Все задержанные доставлены в полицию по статье 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК Армении.