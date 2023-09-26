https://news.day.az/world/1601437.html В Ереване продолжаются аресты протестующих
В Ереване продолжаются аресты протестующих
Число граждан, подвергнутых приводу во время акций неповиновения в Ереване увеличилось до 74.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.
Все задержанные доставлены в полицию по статье 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК Армении.
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