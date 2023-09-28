Ким Чен Ын обвинил США в создании азиатской версии НАТО

Лидер КНДР Ким Чен Ын на выступлении в рамках 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР заявил, что Япония, Южная Корея и США фактически сформировали "азиатскую версию НАТО".

Как передает Day.Az, его слова приводит ТАСС, ссылаясь на государственное радио "Голос Кореи".

Политик подчеркнул, что создание "трехстороннего военного союза" Японии, Южной Кореи и США привело к появлению "азиатской версии НАТО". Подобный союз служит ключевой причиной войн и агрессии, добавил он. Лидер КНДР также назвал партнерство трех стран "самой большой угрозой".