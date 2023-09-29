https://news.day.az/world/1602204.html Стрельба в Роттердаме - есть погибшие
Стрельба в Роттердаме - есть погибшие
Число погибших в результате инцидентов со стрельбой в Роттердаме увеличилось до трех.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным полиции города, умерла 14-летняя девочка, получившая тяжелые ранения.
"Только что было объявлено, что 14-летняя девочка, серьезно раненная сегодня днем в результате стрельбы <...>, умерла", - говорится в заявлении правоохранителей в соцсети X (ранее Twitter).
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