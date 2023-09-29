Китай берет Афганистан под свой геополитический контроль?

Афганистан должен проводить независимую внутреннюю политику, соответствующую его национальным условиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил специальный представитель МИД КНР по Афганистану Юэ Сяоюн на заседании московского формата консультаций по Афганистану.

"Я считаю, что ключом к миру, стабильности и восстановлению Афганистана является конструктивное международное региональное трудовое сотрудничество без иностранного вмешательства во внутренние дела. Это главное", - сказал он.

Китайский дипломат отметил, что в международном сообществе обсуждаются права человека, в частности женщин, а также инклюзивность правительства в Афганистане. "Когда мы говорим обо всех этих проблемах, главным является то, что ничто не должно быть оправданием для вмешательства во внутренние дела суверенной и независимой страны. Что делать с инклюзивностью и правами человека в конечном счете решает суверенное правительство, само суверенное государство", - добавил он.

Международное сообщество должно обмениваться опытом управления с Кабулом в равноправной и уважительной манере и поддерживать Афганистан в выборе пути модернизации, соответствующего его национальным условиям, добавил Юэ Сяоюн.