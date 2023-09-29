Иран предложил Саудовской Аравии создать рабочую группу по отмене виз

Заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Марьям Джелали предложила генеральному директору по международным делам в министерстве туризма Саудовской Аравии создать рабочую группу по отмене виз между двумя странами. Об этом сообщило агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, соответствующая инициатива была представлена на полях заседания Всемирной туристской организации, которая прошла в арабском королевстве. "Я передала послание министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Сейеда Эзатоллы Заргами генеральному директору по международным делам в министерстве туризма Саудовской Аравии Султану аль-Мусалламу. В этом послании содержалось приглашение посетить Иран, - приводит слова Джелали агентство. - Кроме того, мы выдвинули предложение сформировать рабочую группу по отмене виз между исламской республикой и Саудовской Аравией".

Другие подробности договоренности замминистра не привела.

Отношения между Тегераном и Эр-Риядом обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах". После нападений в январе 2016 года на посольство в Тегеране королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. В марте этого года Эр-Рияд и Тегеран договорились о нормализации отношений и возобновлении работы дипмиссий.

19 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян объявил о начале работы над проектом стратегического партнерства с Саудовской Аравией. Стороны договорились наладить более тесное сотрудничество в сферах экономики, торговли, туризма, науки и техники.