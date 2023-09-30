В Казахстане рухнул учебно-тренировачный самолет

Учебно-тренировочный самолет разбился в Карагандинской области Казахстана, на место крушения прибыли оперативные ведомства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщается в Telegram-канале комитета гражданской авиации министерства транспорта республики.

"30 сентября при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета в 07.46 часов не вышел на связь", - говорится в сообщении комитета.

Во время поисковых работ удалось найти разрушенное воздушное судно.

Департамент по расследованию происшествий министерства транспорта начал выяснять обстоятельства крушения учебного самолета в Карагандинской области. Вероятные причины падения самолета пока не названы.