В Германии осудили теракт в Анкаре

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение в Анкаре и заявил о солидарности с Турцией.

"Мы самым решительным образом осуждаем теракт в центре Анкары. Мы солидарны с нашими турецкими партнерами", - говорится в заявлении главы правительства ФРГ, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.