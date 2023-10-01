https://news.day.az/world/1602887.html В Германии осудили теракт в Анкаре
В Германии осудили теракт в Анкаре
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение в Анкаре и заявил о солидарности с Турцией.
"Мы самым решительным образом осуждаем теракт в центре Анкары. Мы солидарны с нашими турецкими партнерами", - говорится в заявлении главы правительства ФРГ, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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