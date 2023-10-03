Дипломатический скандал между Индией и Канадой

Индийское правительство потребовало от Канады до 10 октября отозвать 41 своего дипломата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила во вторник Financial Times.

Как пишет издание, "дипломатические отношения между Дели и Оттавой достигли самой низкой точки" после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что индийское правительство может стоять за убийством лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха, признанного в Индии террористом. Он был застрелен 18 июня.

Вслед за заявлением премьера канадские власти выслали из страны высокопоставленного индийского дипломата, мотивировав это его причастностью к работе разведки Индии. В ответ Дели объявил о высылке канадского дипломата.

Индия категорически отвергла обвинения в убийстве Сингха. В Дели сочли обвинения абсурдными и необоснованными. В МИД Индии также обвинили Канаду во вмешательстве во внутренние дела страны и в деятельность, направленную против Индии.

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