https://news.day.az/world/1603358.html Армения ратифицировала Римский статут
Армения ратифицировала Римский статут
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, передает Day.Az.
В ходе заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждения Римского статута и покинули зал.
Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.
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