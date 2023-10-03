Армения ратифицировала Римский статут

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, передает Day.Az.

В ходе заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждения Римского статута и покинули зал.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.

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