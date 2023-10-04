https://news.day.az/world/1603631.html Иран встревожен учениями США в Армении
Иран встревожен учениями США в Армении
Иран выражает обеспокоенность проведением в Армении совместных военных учений с США.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хусейн Багери на встрече с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном.
По словам Багери, участие в регионе новых игроков, не являющихся странами региона, накаляет ситуацию.
Багери добавил, что для возникновения кризиса в регионе нет причин. Страны региона должны решать вопросы и проблемы посредством диалога.
Генерал отметил, что мир в регионе на благо всех стран, и безопасность в регионе должна быть обеспечена странами региона.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре