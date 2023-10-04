Иран встревожен учениями США в Армении

Иран выражает обеспокоенность проведением в Армении совместных военных учений с США.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хусейн Багери на встрече с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном.

По словам Багери, участие в регионе новых игроков, не являющихся странами региона, накаляет ситуацию.

Багери добавил, что для возникновения кризиса в регионе нет причин. Страны региона должны решать вопросы и проблемы посредством диалога.

Генерал отметил, что мир в регионе на благо всех стран, и безопасность в регионе должна быть обеспечена странами региона.