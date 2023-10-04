Турция требует справедливого отношения от ЕС

Турция ускорит реформы, требуемые для вступления в Евросоюз (ЕС), как только западные державы начнут относиться к ней справедливо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил постоянный представитель Турции при ЕС Фарук Каймакчи.

"Важно, чтобы к Турции относились справедливо, на равных с другими кандидатами [на вступление в ЕС], и чтобы был проложен путь страны [к членству в сообществе]", - отметил он в интервью турецкому агентству Anadolu Ajans. Каймакчи указал, что как только это условие будет выполнено, Анкара "ускорит реформы", которые требуются для присоединения к Евросоюзу. "Мы сможем гораздо быстрее, чем многие кандидаты на вступление, выполнить все критерии, требуемые для членства в ЕС", - добавил дипломат.

По его мнению, "Турция - это самый ценный кандидат на вступление в ЕС". Однако европейские политики этого не замечают, что говорит об их "недальновидности и популизме", отметил Каймакчи.

Дипломат также сообщил, что президента страны Тайипа Эрдогана и главу внешнеполитического ведомства Хакана Фидана пригласили на форум экономической инициативы ЕС "Глобальный портал", который состоится в Брюсселе 25-26 октября. Мероприятие будет проходить под эгидой Еврокомиссии. "Этот форум позволит продемонстрировать, насколько важна Турция в отношениях между Востоком и Западом", - указал Каймакчи.

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